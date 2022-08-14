«Идиоты»: Галкин сорвался на поклонников из России, которые заметили несостыковки в его постах

Максим Галкин продолжает покорять Европу со своими концертами. В личном блоге комик после своих выступлений в разных странах и городах публикует посты благодарности в адрес зрителей, которые тепло приняли его, а также размещает отрывки своих шоу.
Некоторые поклонники из России заметили, что раньше таких кадров с концертов Галкина было меньше, кроме того, им не понравилось, что соотечественников он так не расхваливал после своих выступлений, не благодарил их.
Максим Галкин категорически с этим не согласился и заявил, что всегда благодарил своих поклонников, но из-за пандемии концертов было мало, а потому сократилось количество таких постов и видео.
«Убедиться в этом легко, если просто пролистать ленту. Полистать надо, потому что в период пандемии концертов практически не было. А те несколько, что были, я не выставил, потому что такие же идиоты начали бы орать о ковидных ограничениях (хотя мы всегда их соблюдали)», — сказал в личном блоге Галкин.