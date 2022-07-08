Идиллия: уехавший в Латвию Галкин поделился милыми кадрами домашнего видео с Пугачевой и близнецами Гарри и Лизой

Шоумен Максим Галкин дал понять, что они с Аллой Пугачевой чтят российский праздник — День любви, семьи и верности.
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин уже почти пять месяцев не были в России. Сначала звездная пара вместе с детьми Гарри и Лизой жили в Израиле, теперь перебрались в Латвию.

Но, судя по всему, находясь в чужой стране, Пугачева и Галкин продолжают чтить традиции России и отмечать российские праздники. 

В День любви, семьи и верности, который отмечается 8 июля, Максим Галкин поделился в микроблоге трогательным видео. 

В ролик хронометражем в одну минуты запечатлены мгновения совместной жизни Максим Галкина и Аллы Пугачевой. На видео есть домашние кадры и те, что сделаны, когда пара вместе выходила в свет.

 

«P.S. Монтаж от поклонников», — написал под видео Максим Галкин, снабдив пост смайликом в виде сердечка.

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Поклонники Пугачевой и Галкина тут же восторженно отреагировали на видео.

«Замечательная семья. И дети по-настоящему счастливые. И любовь искренняя», «Уникальная семья», «Счастья вам на многие лета!», «Дай вам Бог еще много, много счастливых лет вместе», — высказались в Сети.

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