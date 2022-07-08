Идиллия: уехавший в Латвию Галкин поделился милыми кадрами домашнего видео с Пугачевой и близнецами Гарри и Лизой

Алла Пугачева и Максим Галкин уже почти пять месяцев не были в России. Сначала звездная пара вместе с детьми Гарри и Лизой жили в Израиле, теперь перебрались в Латвию.

Но, судя по всему, находясь в чужой стране, Пугачева и Галкин продолжают чтить традиции России и отмечать российские праздники.

В День любви, семьи и верности, который отмечается 8 июля, Максим Галкин поделился в микроблоге трогательным видео.

В ролик хронометражем в одну минуты запечатлены мгновения совместной жизни Максим Галкина и Аллы Пугачевой. На видео есть домашние кадры и те, что сделаны, когда пара вместе выходила в свет.