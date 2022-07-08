Идиллия: уехавший в Латвию Галкин поделился милыми кадрами домашнего видео с Пугачевой и близнецами Гарри и Лизой

Алла Пугачева и Максим Галкин уже почти пять месяцев не были в России. Сначала звездная пара вместе с детьми Гарри и Лизой жили в Израиле, теперь перебрались в Латвию.
Но, судя по всему, находясь в чужой стране, Пугачева и Галкин продолжают чтить традиции России и отмечать российские праздники.
В День любви, семьи и верности, который отмечается 8 июля, Максим Галкин поделился в микроблоге трогательным видео.
В ролик хронометражем в одну минуты запечатлены мгновения совместной жизни Максим Галкина и Аллы Пугачевой. На видео есть домашние кадры и те, что сделаны, когда пара вместе выходила в свет.
«P.S. Монтаж от поклонников», — написал под видео Максим Галкин, снабдив пост смайликом в виде сердечка.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Поклонники Пугачевой и Галкина тут же восторженно отреагировали на видео.
«Замечательная семья. И дети по-настоящему счастливые. И любовь искренняя», «Уникальная семья», «Счастья вам на многие лета!», «Дай вам Бог еще много, много счастливых лет вместе», — высказались в Сети.