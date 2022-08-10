«Иди и ипотеку заплати в Америке»: Шахназаров рассказал о просрочке по платежам у Покровского

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» заявил, что музыкант Максим Покровский не платит вовремя ипотеку в Америке, где у него есть квартира.
«Его несет постоянно. Человек каждый день жрет пурген с кефиром и селедкой. И вот так он по жизни идет. Иди и ипотеку заплати в Америке. У тебя там просрочка. Почему такие как Покровский нервничают? Они потеряли поляну».
Шахназаров также рассказал, как Покровский стал знаменит. «В девяностые годы Покровскому сказали: «Макс, ты клевый. Играть на гитаре умеешь? Нет. Научим. Пойдешь обманывать наш народ одной песней», - заявил Михаил Шахназаров.
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Напомним, что Максим Покровский не раз позволял себе негативные высказывания о России и ее жителях. Музыкант покинул нашу страну и возвращаться пока не спешит.