«Иди и ипотеку заплати в Америке»: Шахназаров рассказал о просрочке по платежам у Покровского

Шахназаров также рассказал, как Покровский стал знаменит. «В девяностые годы Покровскому сказали: «Макс, ты клевый. Играть на гитаре умеешь? Нет. Научим. Пойдешь обманывать наш народ одной песней», - заявил Михаил Шахназаров.

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Напомним, что Максим Покровский не раз позволял себе негативные высказывания о России и ее жителях. Музыкант покинул нашу страну и возвращаться пока не спешит.