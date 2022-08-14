Идея пришла внезапно: лидер группы «Руки Вверх!» займется выращиванием клубники

Лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков во время путешествия по Карелии настолько вдохновился клубничными плантациями, что и себе решил купить одну. Родня поддержала музыканта в непростом решении.

«Идея выращивать и продавать ягоды пришла, когда он путешествовал с семьей по республике», — сообщили региональные власти в соцсетях.

Музыкант быстро перешел от идеи к ее реализации. Теперь артист носит статус одного из учредителей местной компании по выращиванию ягод.

Ранее МИД Эстонии запретил российской группе «Руки Вверх!» давать концерты в Эстонии и приезжать в эту страну. Сергея Жукова огорчило заявление местных властей, однако он быстро нашел выход из ситуации.