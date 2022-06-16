«Идете и красные трусики себе покупаете»: Седокова рассказала, как радует мужа

По словам Анны Седоковой, у сына же были какие-то ботинки, поэтому он может обождать. «А еще мы с Янисом обожаем дома готовить. Делаем это всегда вместе», — заявила Анна Седокова.

Напомним, что Анна Седокова — многодетная мать. Сейчас она замужем за баскетболистом Янисом Тиммой.

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