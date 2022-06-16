«Идете и красные трусики себе покупаете»: Седокова рассказала, как радует мужа

Певица Анна Седокова в шоу Ляйсан Утяшевой заявила, что свои доходы надо инвестировать прежде всего в себя.
«Что делают 98 процентов женщин. Деньги приходят, и мы покупаем ботиночки сыну. Порадуют сыночку. И маме дать в долг надо. Идете и красные трусики себе покупаете. И одновременно себя радуете и мужа. В красных трусиках».
По словам Анны Седоковой, у сына же были какие-то ботинки, поэтому он может обождать. «А еще мы с Янисом обожаем дома готовить. Делаем это всегда вместе», — заявила Анна Седокова.
Напомним, что Анна Седокова — многодетная мать. Сейчас она замужем за баскетболистом Янисом Тиммой.
Смотрите также
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.