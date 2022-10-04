«Идет в первой категории»: Королева высказалась о мобилизации Тарзана

Наташа Королева прокомментировала частичную мобилизацию, введенную в стране. Певица призналась, что ее супруг Сергей Глушко, более известный как Тарзан, подходит под большую часть критериев, заявленных Министерством обороны.

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«Сергей под мобилизацию попадает. Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так да. Если придет повестка, то что? То как все», — процитировал певицу сайт KP.RU.