Идет на рекорд: худеющая Саша Черно из «Дома-2» публично встала на весы, ошеломив результатом

Саша Черно всегда была корпулентной дамой. Именно такой, девушкой более чем внушительных форм, ее запомнили поклонники «Дома-2».
Но все началось меняться в октябре прошлого года, когда Саша Черно всерьез решила худеть и прибегла сначала к кардинальным мерам, а затем начала питаться правильно.
В итоге к апрелю Саша Черно скинула 50 килограммов, а к середине июля — еще десяток.
Сейчас в Саше Черно 113 килограммов вместо почти 180.
Чтобы наглядно всем показать, сколько в ней сейчас килограммов, Саша Черно публично встала на весы.
Останавливаться на достигнутом Саша Черно не планирует. Вероятно, скоро поклонники перестанут ее узнавать.
Саша Черно встала на весы. Фото: соцсети
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«Давно, говорите, веса не было. Вот у меня уже 113», — озвучила свой вес Саша Черно.
Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!