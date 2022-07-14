Идет на рекорд: худеющая Саша Черно из «Дома-2» публично встала на весы, ошеломив результатом

Саша Черно всегда была корпулентной дамой. Именно такой, девушкой более чем внушительных форм, ее запомнили поклонники «Дома-2».

Но все началось меняться в октябре прошлого года, когда Саша Черно всерьез решила худеть и прибегла сначала к кардинальным мерам, а затем начала питаться правильно.

В итоге к апрелю Саша Черно скинула 50 килограммов, а к середине июля — еще десяток.

Сейчас в Саше Черно 113 килограммов вместо почти 180.

Чтобы наглядно всем показать, сколько в ней сейчас килограммов, Саша Черно публично встала на весы.

Останавливаться на достигнутом Саша Черно не планирует. Вероятно, скоро поклонники перестанут ее узнавать.