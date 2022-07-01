«Идеальный на это лето!»: Жасмин вышла на променад в костюме — хите этого сезона

Певица Жасмин появилась на прогулке в свободном костюме пижамного кроя, который стал хитом этого сезона. Изюминку образу добавил топ.
Специально для Teleprogramma.pro лук певицы прокомментировала персональный стилист Алина Берри, она советует нашим читательницам присмотреться к модному образу Жасмин.
Жасмин. Фото: соцсети
«Пижама с шортами или брюками — идеальный костюм на это лето! А платочный принт — это тренд, который с нами уже не первый сезон. Певица выбрала для себя сочный лаймовый цвет, который идеально подчеркивает цвет ее волос.
Но как стилист я бы рекомендовала ей примерить этот костюм на один, а может, и два размера больше. Тогда образ будет более расслабленным. Дело в том, что оверсайз всегда делает фигуру более хрупкой за счет эффекта Эпингауса», — сказала эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.
Алина Берри. Фото: личный архив
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».