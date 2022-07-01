«Идеальный на это лето!»: Жасмин вышла на променад в костюме — хите этого сезона

Звезда выгодно подчеркнула цвет волос лаймовым оттенком одежды.
Жасмин

Жасмин. Фото: Global Look Press

Певица Жасмин появилась на прогулке в свободном костюме пижамного кроя, который стал хитом этого сезона. Изюминку образу добавил топ.

Специально для Teleprogramma.pro лук певицы прокомментировала персональный стилист Алина Берри, она советует нашим читательницам присмотреться к модному образу Жасмин.

Жасмин. Фото: соцсети

«Пижама с шортами или брюками — идеальный костюм на это лето!  А платочный принт — это тренд, который с нами уже не первый сезон. Певица выбрала для себя сочный лаймовый цвет, который идеально подчеркивает цвет ее волос.

Но как стилист я бы рекомендовала ей примерить этот костюм на один, а может, и два размера больше. Тогда образ будет более расслабленным. Дело в том, что оверсайз всегда делает фигуру более хрупкой за счет эффекта Эпингауса», — сказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

Алина Берри. Фото: личный архив

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