«Идеальный на это лето!»: Жасмин вышла на променад в костюме — хите этого сезона

«Пижама с шортами или брюками — идеальный костюм на это лето! А платочный принт — это тренд, который с нами уже не первый сезон. Певица выбрала для себя сочный лаймовый цвет, который идеально подчеркивает цвет ее волос.

Но как стилист я бы рекомендовала ей примерить этот костюм на один, а может, и два размера больше. Тогда образ будет более расслабленным. Дело в том, что оверсайз всегда делает фигуру более хрупкой за счет эффекта Эпингауса», — сказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.