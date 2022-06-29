Идеальный монохром: Клава Кока в стилуэтном платье-бюстье и ботфортах блеснула точеной фигурой

Недавно Клава выступила на концерте для выпускников. Она приготовила несколько образов: от пышного мини-платья до корсета с с атласными брюками. Певица не боится удивлять публику. А теперь она похвасталась новым образом для выступлений.

Блондинка покрасовалась в неоновом платье-бюстье и ботфортах в тон. Наряд подчеркнул ее стройные ножки и талию.