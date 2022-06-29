Идеальный монохром: Клава Кока в стилуэтном платье-бюстье и ботфортах блеснула точеной фигурой

Певица в ярком наряде предстала на публике. Она решила подчеркнуть свои достоинства.
Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она успела записать дуэт с Александром Реввой и другими именитыми персонами.

Певица в свои 25 лет не перестает менять имидж и демонстрировать яркие молодежные образы. При этом недавно она показала, как выглядела в 17 лет, и призналась, что за эти фото ей немного стыдно.

Недавно Клава выступила на концерте для выпускников. Она приготовила несколько образов: от пышного мини-платья до корсета с с атласными брюками. Певица не боится удивлять публику. А теперь она похвасталась новым образом для выступлений.

Блондинка покрасовалась в неоновом платье-бюстье и ботфортах в тон. Наряд подчеркнул ее стройные ножки и талию. 

«Просто команда неон! Ой, вы как маркеры для выделения, а я главный маркер», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень эффектно», «Ты самый красивый маркер», «Ботфорты просто бомбически выглядят», «Какая же ты стройная и женственная», «Выглядит по-летнему роскошно», «Ох, фигурка — плачу», «Ангелочек нарядился», — стали писать подписчики.

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