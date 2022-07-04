Идеальный летний look: Бузова в платье-бюстье с тропическим узором покрасовалась на камеру

Ольга Бузова уже почти две недели находится на съемках шоу «Звезды в Африке». В третий раз она приехала в саванну и проводит большую часть времени в районе реки Лимпопо.

Блондинка привыкла всегда чувствовать себя безупречно. Она не скрывает, что любит удивлять публику, поэтому с собой взяла много нарядов.