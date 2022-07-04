Идеальный летний look: Бузова в платье-бюстье с тропическим узором покрасовалась на камеру

Ольга Бузова уже почти две недели находится на съемках шоу «Звезды в Африке». В третий раз она приехала в саванну и проводит большую часть времени в районе реки Лимпопо.
Блондинка привыкла всегда чувствовать себя безупречно. Она не скрывает, что любит удивлять публику, поэтому с собой взяла много нарядов.
Недавно Ольга отметилась в мини-шортах. Она не скрывает, что активно занимается спортом, так как хочет быть в форме. И поклонники стали замечать, что артистка постройнела.
На этот раз она с утра облачилась в мини-платье на тонких бретельках. Наряд с тропическим принтом выгодно подчеркнул загар. Бузова поддержала тренд на яркие короткие платья с цветочными мотивами.
Примечательно, что Ольга посвятила новый трек Михаилу Галустяну. Она собралась на работу и похвасталась своим новым хитом.
«Выезжаю на работу! Еду работать с моим Мишей», — сказала звезда.
К слову, чтобы первыми узнавать все звездные новости, подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль». Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая.
«Ну просто очаровательная», «Шикарный лучок», «Платье делает вас девочкой 15 лет», «Такая хорошенькая», «Ножки длинные! Идеальная длина», — стали писать подписчики.