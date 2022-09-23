Идеальный аутфит на осень! Безрукова в алых брюках палаццо и белом тренче щегольнула с прической а-ля мокрые волосы

Ирина Безрукова щегольнула на променаде в ультрамодном аутфите, сочетав в одном образе сразу несколько трендов. Актриса театра и кино примерила широкие брюки алого оттенка, подобрав к ним контрастный кипенно-белый тренч. При этом зону декольте экс-жена Сергея Безрукова прикрыла кофейным шарфом, оттенок которого сочетался с цветом ботинок в стиле спорт-шик. А какие тренды показала эффектная красавица в своем луке?
- Остромодные брюки палаццо.
- Обувь с массивной подошвой.
- Оверсайзность.
- Эффект мокрых волос.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Ирина Безрукова в брюках палаццо и белоснежном тренче. Фото: личный архив
«Мои социальные сети для меня и для вас всегда были островком душевности, спокойствия, добрых эмоций. Я хочу сохранить эту атмосферу и дальше!
⠀
Непросто сейчас многим, мне душевно в том числе, но здесь транслировать эти состояния я считаю неуместным.
⠀
Поэтому буду продолжать писать для вас и снимать видео про доброту, любовь к жизни и искусство.
⠀
Сейчас это особенно важно, как мне кажется…» — отметила Безрукова.