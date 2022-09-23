Идеальный аутфит на осень! Безрукова в алых брюках палаццо и белом тренче щегольнула с прической а-ля мокрые волосы

Актриса театра и кино принарядилась для прогулки, показав нетривиальный лук. Модницам на заметку!

Ирина Безрукова. Фото: Global Look Press

Ирина Безрукова щегольнула на променаде в ультрамодном аутфите, сочетав в одном образе сразу несколько трендов. Актриса театра и кино примерила широкие брюки алого оттенка, подобрав к ним контрастный кипенно-белый тренч. При этом зону декольте экс-жена Сергея Безрукова прикрыла кофейным шарфом, оттенок которого сочетался с цветом ботинок в стиле спорт-шик. А какие тренды показала эффектная красавица в своем луке?

  • Остромодные брюки палаццо.
  • Обувь с массивной подошвой.
  • Оверсайзность.
  • Эффект мокрых волос.

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Ирина Безрукова в брюках палаццо и белоснежном тренче. Фото: личный архив

«Мои социальные сети для меня и для вас всегда были островком душевности, спокойствия, добрых эмоций. Я хочу сохранить эту атмосферу и дальше!

Непросто сейчас многим, мне душевно в том числе, но здесь транслировать эти состояния я считаю неуместным.

Поэтому буду продолжать писать для вас и снимать видео про доброту, любовь к жизни и искусство.

Сейчас это особенно важно, как мне кажется…» — отметила Безрукова.

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