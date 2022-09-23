Идеальный аутфит на осень! Безрукова в алых брюках палаццо и белом тренче щегольнула с прической а-ля мокрые волосы

Ирина Безрукова щегольнула на променаде в ультрамодном аутфите, сочетав в одном образе сразу несколько трендов. Актриса театра и кино примерила широкие брюки алого оттенка, подобрав к ним контрастный кипенно-белый тренч. При этом зону декольте экс-жена Сергея Безрукова прикрыла кофейным шарфом, оттенок которого сочетался с цветом ботинок в стиле спорт-шик. А какие тренды показала эффектная красавица в своем луке?

Остромодные брюки палаццо.

Обувь с массивной подошвой.

Оверсайзность.

Эффект мокрых волос.

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