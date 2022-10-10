Идеальный актер: Филиппа Янковского поздравил режиссер Алексей Попогребский

Актер, режиссер и продюсер Филипп Янковский 10 октября отмечает свой день рождения. Его поздравил кинорежиссер и сценарист Алексей Попогребский, рассказав о работе с Филиппом на проекте «Самая большая луна».

«Филипп для меня абсолютно идеальный актер, потому что он внутри режиссер, который очень тонко чувствует, как строится драматургия, как работает кадр, партнеры, и способен это в себе перебрать, прекрасно понимая, что можно сделать для сцены. Для меня было счастьем работать с ним. Очень надеюсь, когда-нибудь новый проект, судьба нас снова сведет», - признался Попогребский.

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Он поделился своими впечатлениями о том, как Филипп «заводил» остальных актеров:

«Мне вспоминается случай из нашей совместной работы, когда Филипп снимался в большой сцене с большим количеством актеров массовых сцен. Филипп умудрялся и завести своих партнеров, то есть актеров массовых сцен, которых было человек 50 и при этом невероятно четко и мощно переключиться в психофизику своего героя, которая в тот момент была сложная».

А напоследок Алексей Попогребский сердечно поздравил именинника.