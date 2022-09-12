Идеальное сочетание: Кудрявцева в остромодных брюках цвета фуксии и шелковой блузке «вкусно» подала фигуру

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет ведет передачи и концерты. В 51 года блондинка не перестает следить за фигурой и своей внешностью. Многие коллеги восхищаются тем, как она выглядит. При этом Лера успевает растить дочку Марию, а также уделять время мужу Игорю Макарову.
В последнее время Лера все чаще появляется на концертах. На днях она предстала на публике в черном вечернем платье. Телеведущая не скрывает, что на съемках ей луки подбирают стилисты. Все чаще она предстает в ярких костюмах. На этот раз Кудрявцева примерила эффектный аутфит.
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На этот раз блондинка покрасовалась в модных брюках цвета фуксии. Она дополнила образ шелковой блузкой цвета сочной травы и лодочками в тон. Телеведущая смогла визуально удлинить ноги и сделать акцент на талии. Поклонники осыпали комплиментами Леру. Многие признались, что ей особенно идут эти цвета, а их сочетание особенно удачное.
«Ну что за красотка», «Просто нереальная», «Какой вкусный образ», «Просто потрясающий наряд», «Лера, ты даже помолодела», «Этот лучок теперь у всех на заметке», «Какая стройная», — стали писать подписчики.