Идеальное сочетание: Кудрявцева в остромодных брюках цвета фуксии и шелковой блузке «вкусно» подала фигуру

В последнее время Лера все чаще появляется на концертах. На днях она предстала на публике в черном вечернем платье. Телеведущая не скрывает, что на съемках ей луки подбирают стилисты. Все чаще она предстает в ярких костюмах. На этот раз Кудрявцева примерила эффектный аутфит.

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