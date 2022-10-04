«Идеально сказано»: Лобода призналась в любви оскандалившейся Пугачевой

Напомним, Лобода не один год близко дружила с Пугачевой. Пользователи Сети даже называли исполнительницу хита «Твои глаза» преемницей Примадонны.

Сами артистки воздерживались от комментариев своих отношений. Сейчас обе они находятся за границей и не общаются с прессой.