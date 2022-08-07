Идеальная «восьмерка»: Орлова показала редкостную фигуру без прикрас

В ноябре ведущей Ольге Орловой исполнится 45 лет, в этом возрасте она смогла сохранить фигуру юной девы, которая вызывает зависть у многих женщин. Чаще всего, завистницы стараются уколоть ее, вместо того, чтобы сделать комплимент.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Знаменитость призналась в этом в своем телеграме, попросив подписчиц не тратить энергию на критику других и стать добрее. Орлова уверена, что женщинам не нужно выискивать недостатки у других.

«Девчули, давайте жить дружно! Всячески поддерживать друг друга!» - призвала Орлова.