«Идеальная!»: Михалкова блеснула манящими изгибами на дерзком фото

Звезда Юлии Михалковой зажглась на шоу «Уральские пельмени». Проект актриса покинула еще три года назад, в 2019-м. Тогда, по слухам, она заявила, что гонорары слишком малы. Но повышений ставки так и не дождалась.

С тех пор 38-летняя Михалкова активно ведет свой блог, продвигает школу по технике речи, снимается в кино и радует фанатов яркими снимками.