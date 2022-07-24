«Идеальная!»: Михалкова блеснула манящими изгибами на дерзком фото

Звезда Юлии Михалковой зажглась на шоу «Уральские пельмени». Проект актриса покинула еще три года назад, в 2019-м. Тогда, по слухам, она заявила, что гонорары слишком малы. Но повышений ставки так и не дождалась.
С тех пор 38-летняя Михалкова активно ведет свой блог, продвигает школу по технике речи, снимается в кино и радует фанатов яркими снимками.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети
На очередном фото знаменитость позировала в ярко-желтом платье. Фасон наряда подчеркнул все соблазнительные формы Юлии. Фолловеры засыпали ее комплиментами.
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