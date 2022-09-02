«Идеальна во всем»: Климова покрасовалась в обтягивающем платье на закрытии ММКФ

Актриса блистала на церемонии.
Екатерина Климова. Фото: Global Look Press

Екатерина Климова. Фото: Global Look Press

В пятницу, 2 сентября, в Москве состоялась церемония закрытия 44-го Московского международного кинофестиваля. Мероприятие посетили многие представители отечественного шоу-бизнеса.

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В числе прочих на торжестве появилась Екатерина Климова. Актриса блистала на церемонии в длинном черном платье, обтягивающем ее стройную фигуру. 

Звезда собрала волосы в низкий пучок, сделала вечерний макияж и дополнила образ босоножками на шпильках.

Коллега Екатерины Ольга Филиппова тоже выбрала черное платье в пол, декорированное в области декольте легкими перьями. 

Пользователи Сети пришли в восторг от образа артисток.

«Какие красавицы»; «Катенька, до чего же вы хорошенькая! Идеальна во всем»; «Роскошные женщины»; «Настоящие звезды», — написали они.

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