«Идеален для осени»: Стеша Маликова показала остромодный наряд с широкими джинсами и твидовым жакетом

Стеша Маликова не так давно окончила МГИМО. Она является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Родители всегда брали наследницу с собой в поездки. Также Стефания часто посещала светские рауты. Она рано начала интересоваться модой и потом запустила свой бренд одежды. Зачастую юная бизнеследи хвастается актуальными образами.
Недавно Стеша побывала в США. Она посетила Чикаго и Лас-Вегас. Зачастую дочка певца демонстрировала повседневные наряды с джинсами и клетчатыми рубашками. Но обычно она любит носить платья и другие романтичные аутфиты.
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На этот раз Маликова похвасталась образом из своей новой коллекции. Она подготовилась к похолоданию. Бизнес-леди покрасовалась в остромодных широких брюках и черном твидовом жакете в крапинку. Она подчеркнула тонкую талию.
«А этот жакет идеален для осени. Представлен в трех цветах: молочный, черный и серый. Носить мне нравится с широкими джинсами и лоферами», — отметила она.
«Расклешенный рукав и точно выверенная длина, чтобы жакет не казался квадратным», — добавила Стеша.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды