«Идеален для осени»: Стеша Маликова показала остромодный наряд с широкими джинсами и твидовым жакетом

Недавно Стеша побывала в США. Она посетила Чикаго и Лас-Вегас. Зачастую дочка певца демонстрировала повседневные наряды с джинсами и клетчатыми рубашками. Но обычно она любит носить платья и другие романтичные аутфиты.

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