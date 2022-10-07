Ида Галич шокировала подписчиков фотографиями в черном бикини

Телеведущая и блогер Ида Галич опубликовала на своем канале в Telegram две фотографии собственного отражения в зеркале, сделанные в одном из отелей Абу-Даби. В первом случае Ида сняла себя сзади, а во втором - спереди.

Из одежды на звезде - лишь маленькое черное бикини. При этом вид сзади получился эстетичным и сексуальным, а на втором снимке видны несовершенства фигуры, к тому же Ида запечатлена там без косметики и выглядит очень уставшей.

«Его величество ракурс», - подписала девушка под фото.

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