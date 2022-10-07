Ида Галич шокировала подписчиков фотографиями в черном бикини

Телеведущая и блогер Ида Галич опубликовала на своем канале в Telegram две фотографии собственного отражения в зеркале, сделанные в одном из отелей Абу-Даби. В первом случае Ида сняла себя сзади, а во втором - спереди.
Из одежды на звезде - лишь маленькое черное бикини. При этом вид сзади получился эстетичным и сексуальным, а на втором снимке видны несовершенства фигуры, к тому же Ида запечатлена там без косметики и выглядит очень уставшей.
«Его величество ракурс», - подписала девушка под фото.
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Ида Галич показала, как важен ракурс. Фото: соцсети
Поклонники звезды, обсуждая эти фото, отметили, что в настоящее время Галич не занимается похудением, а потому странно, что она публикует столь откровенные снимки даже в постах с юмором.