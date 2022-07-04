И ягодку — в рот! Михеева раззадорила фантазеров утянутым леотардом телом

Ведущая «Вечернего Урганта» Алла Михеева, пока шоу на каникулах, зря времени не теряет. Она отметилась в Кузбассе у родителей, слетала на Мальдивы, где освоила вейксерфинг. А теперь закрепляет приобретенные навыки в России.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В своем аккаунте во «ВКонтакте» Алла Михеева поделилась завораживающим видео, на котором ведет себя уже, как настоящий мастер. Звезда не только свободно держалась на доске, рассекая по водной глади, но ела черешню прямо в процессе.

При этом Михеева умудрялась красиво держаться, демонстрируя роскошную фигуру, утянутую купальником леотардом оранжевого цвета. В комментариях блога ведущей чего только люди не нафантазировали!