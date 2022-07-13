И вся скукожилась: Асмус «забыла» надеть на исподнее рубашку, выйдя на красную дорожку

Кристина Асмус в очередной раз снялась в постельной сцене, на сей раз ее партнером стал Данила Козловский в картине «Люся».

На премьеру фильма в кинотеатр «Художественный» артистка пришла в наряде, который лишний раз подчеркнул, что звезда не против раздеваний.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Кристина Асмус примерила вполне скромные брюки и топ-бра, который больше напоминал бюстгальтер, создавая впечатление, что актриса просто забыла надеть рубаху поверх исподнего.

Вид при этом у экс-жены Гарика Харламова был такой, будто ей неловко — знаменитость сгорбилась и даже ни разу не улыбнулась.

Источник: КП