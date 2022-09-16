И все-таки она дива: Екатерина Климова подчеркнула изящную фигурку в белом платье с глубоким декольте и акцентом на талии

Актриса Екатерина Климова накануне встретилась со своими юными поклонниками во время премьеры фильма «Красная Шапочка».

Звезда с удовольствием общалась с детьми и щедро раздавала автографы.

«Благотворительный гала-показ российского фэнтези «Красная Шапочка» состоялся вчера в «Центральном Детском Магазине на Лубянке». Я была очень рада стать частью этого проекта. Уже на следующей неделе наш фильм выйдет в большой прокат, а первыми зрителями закрытого показа стали более 150 детей из Москвы и других регионов России, среди которых дети, перенесшие тяжелые заболевания, дети из многодетных семей и детских домов. Мы получили невероятное количество улыбок, тепла и благодарностей! Уверена, что и детям, особенно из других городов, этот день запомнится надолго», — рассказала Екатерина Климова в микроблоге.