И все-таки она дива: Екатерина Климова подчеркнула изящную фигурку в белом платье с глубоким декольте и акцентом на талии

Актриса Екатерина Климова накануне встретилась со своими юными поклонниками во время премьеры фильма «Красная Шапочка».
Звезда с удовольствием общалась с детьми и щедро раздавала автографы.
«Благотворительный гала-показ российского фэнтези «Красная Шапочка» состоялся вчера в «Центральном Детском Магазине на Лубянке». Я была очень рада стать частью этого проекта. Уже на следующей неделе наш фильм выйдет в большой прокат, а первыми зрителями закрытого показа стали более 150 детей из Москвы и других регионов России, среди которых дети, перенесшие тяжелые заболевания, дети из многодетных семей и детских домов. Мы получили невероятное количество улыбок, тепла и благодарностей! Уверена, что и детям, особенно из других городов, этот день запомнится надолго», — рассказала Екатерина Климова в микроблоге.
На премьере 44-летняя Екатерина Климова предстала, как и положено диве, — во всем блеске.
Екатерина Климова облачилась в белое платье по фигуре с акцентом на талии и глубоким декольте.
Екатерина Климова с юной поклонницей. Фото: соцсети