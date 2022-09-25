И все-таки не простился с Первым: Дмитрий Нагиев стал ведущим КВН

Первая игра нового сезона КВН началась с сюрприза. Вместо Александра Маслякова в качестве ведущего вышел на сцену Дмитрий Нагиев. Игру транслировал Первый канал.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Любопытно, что ранее в СМИ появилась информация, что Дмитрий Нагиев расстался со всеми проектами Первого, выходит, что все-таки не до конца.

Как уточнил гендиректор канала Константин Эрнст, Александр Масляков «немного приболел», однако обещал вернуться в качестве ведущего проекта.

Игры 1/8 сезона решено сделать нестандартными, теперь их вести будут разные знаменитости. Как пишет mk.ru, рулевыми КВН могут стать Дмитрий Хрусталев, Юлий Гусман, Андрей Бурковский, Иван Ургант.

Напомним, летний кубок КВН вел Валдис Пельш.