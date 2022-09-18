И все-таки круглый: Валя Карнавал после новости о беременности предъявила живот

Валя Карнавал и Саша Стоун объявили публике о предстоящей свадьбе. Напомним, блогеры познакомились на телепроекте ТНТ «Звезды в Африке».

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Вначале они не хотели признаваться в том, что у них загорелись чувства, тем более что у Саши Стоуна на тот момент была девушка. Однако по возвращении в Москву пара стала появляться вместе, а потом ребята рассказали, что живут вместе, планируют женитьбу и детей.

Далее Валя Карнавал написала в своем телеграме странное послание: «Валя беременна». Но спустя пару минут его стерла, теперь фолловеры гадают – что это было, шутка или признание. И настойчиво всматриваются в фигуру любимицы.