И все ахнули: Ирина Пегова в откровенном наряде восточной красавицы не смогла уместить пышные формы в кадр

Звезда театра и кино Ирина Пегова перевоплотилась в Шахерезаду, представ перед камерой в образе восточной красавицы, скрывающей лицо. Зато все остальное она предъявила крупным планом. И то – вся пышность ее роскошного бюста в кадр просто не поместилась.

Пегова позировала себе для селфи на берегу реки в Завидово. Показав себя в самых разных ракурсах, актриса получила от подписчиков множество восторженных комплиментов.