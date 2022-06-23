И все ахнули: Ирина Пегова в откровенном наряде восточной красавицы не смогла уместить пышные формы в кадр

Звезда театра и кино Ирина Пегова перевоплотилась в Шахерезаду, представ перед камерой в образе восточной красавицы, скрывающей лицо. Зато все остальное она предъявила крупным планом. И то – вся пышность ее роскошного бюста в кадр просто не поместилась.
Пегова позировала себе для селфи на берегу реки в Завидово. Показав себя в самых разных ракурсах, актриса получила от подписчиков множество восторженных комплиментов.
Ирина Пегова. Фото: соцсети
«Ешкин кот», «Вау», «Вах вах вах», «Женщина-огонь», «Какая красивая!», «Е-мое, Гюльчатай», «Матерь Божья, Шахерезада», «Богиня!», «Роскошная», «Какие страсти», «Искушение», «Е-мое, какие огромные, лепота», - не сдержались фолловеры.