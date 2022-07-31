«И Воля-то разомлел!» Загитова в шелковых шортах заглянула на кухню Утяшевой

Алина Загитова побывала на кухне у Ляйсан Утяшевой. Последняя ведет авторское кулинарное шоу на YouTube, приглашая в студию именитых гостей, у которых выведывает секреты и тайны во время готовки коронных блюд.
Свежими кадрами со съемочной площадки поделилась и подопечная Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане позировал на фото вместе с Ляйсан Утяшевой. На одном из снимков промелькнул и Павле Воля. Муж гимнастки и телеведущей не смог пропустить возможность воочию увидеть звездную подопечную Этери Тутберидзе, ставшую одной из самых титулованных фигуристок современности.
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Так, на кухню к Ляйсан Утяшевой спортсменка пришла в шелковых шортиках и белой футболке, словно школьница. А свои длинные волосы Алина Загитова собрала в пучок.
Алина Загитова в гостях у Ляйсан Утяшевой. Фото: личный архив
«Говорят, что все самое интересное происходит на кухне!
Особенно, если это кухня Ляйсан! Что могли приготовить две спортсменки?
Конечно, правильную и здоровую еду. А во время приготовления успели обсудить спорт, карьеру телеведущей и еще много всего! Ждете выпуск?
Совсем скоро на YouTube канале «На кухне с Ляйсан Утяшевой», - поделилась Алина Загитова.
«Пашка с хитрым прищуром тоже готовил? Или овощи со склада приносил??», «И Воля-то разомлел!», «Вдвое больше красоты», «Круто!» - пишут фолловеры.