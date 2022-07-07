И в «Сватах» тоже: Анна Кошмал заявила об отказе сниматься в российском кино

27-летняя актриса Анна Кошмал заявила об отказе сниматься в российских фильмах. Ее слова передает актер Максим Суханов.

Кошмал обрела популярность после выхода сериала «Сваты», в котором она сыграла повзрослевшую внучку сватов Будько и Ковалевых Женечку. Она была в прекрасных отношениях с актерами Федором Добронравовым, Татьяной Кравченко, Инной Королевой и другими. Но предпочла разорвать общение после февральских событий. И с тех пор не раз провоцировала коллег колкими осуждениями.

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На сей раз, как сообщил актер Максим Суханов сайту Solenka.info, Анна Кошмал объявила о своем решении отказаться от съемок в продолжении «Сватов». Более того, она не будет сниматься в российских фильмах вообще.

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