И улыбнулась хитро-хитро: Клава Кока засветила запретное, приспустив штаны (фото)

Модница Клава Кока подхватила тренд, который был очень популярен в начале 2000-х, а теперь вновь проявляет себя с новой силой. Речь идет о моде показывать белье из-под одежды.

Правда в нулевые это чаще всего были стринги из-под джинсов с заниженной талией. Желательно украшенные стразами и прочей блестящей красотой (вспомните первые программы «Дом-2» с Ольгой Бузовой). Кроме того, тогдашние чаровницы надевали под белые блузки черные лифчики.

Ну а теперь приверженцы трендов нередко вытаскивают из-под брюк трусики похлеще «семейников». Клава Кока – в их числе.

В своих соцсетях она выставила такой лук, примерив его во время своего отпуска в Америке.