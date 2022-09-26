И снова девочка с необычным именем: звезда «Универа» Арарат Кещян стал отцом в третий раз

Арарат Кещян является известным актером. Многие его знают благодаря роли в сериале «Универ». Другие также видели его в картинах «Мамы», «Отпуск», «Няньки». Ему довелось сняться и в новом сезоне проекта «Универ. 10 лет спустя». Примечательно, что он редко появляется на публике. Артист является примерным семьянином.
Уже девять лет Арарат состоит в браке с Екатериной Шепета. Уже спустя год у них родилась дочка Ева. В 2017 году у пары появилась вторая дочка, Диана. Актер не скрывает, что мечтает о сыне. При этом он очень любит своих наследниц и испытывает к ним нежность. А 25 сентября супруги снова стали родителями.
В соцсети жена Кещяна выложила первое фото с новорожденной крохой. У них родилась еще одна дочка, которая получила необычное имя. Малыша была в ползунках, чепчике и пинетках.
«Уже сутки в этом мире живет новый человек — Ани Араратовна. 25.09.22 наша девочка осчастливила многодетных родителей», — написала Екатерина.
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Поклонники восхитили малышкой. Многие поздравили пару с радостным событием.
«Жизнь победит! Красивое имя — Ани, поздравляем вашу семью!», «Катя, поздравляю вас! Вашу семью!», «Пусть растет счастливой девочкой», «Боже! Добро пожаловать в этот неидеальный и самый лучший из миров», — написали подписчики.
Ани Кещян. Фото: соцсети