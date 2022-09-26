И снова девочка с необычным именем: звезда «Универа» Арарат Кещян стал отцом в третий раз

В соцсети жена Кещяна выложила первое фото с новорожденной крохой. У них родилась еще одна дочка, которая получила необычное имя. Малыша была в ползунках, чепчике и пинетках.

«Уже сутки в этом мире живет новый человек — Ани Араратовна. 25.09.22 наша девочка осчастливила многодетных родителей», — написала Екатерина.

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Поклонники восхитили малышкой. Многие поздравили пару с радостным событием.