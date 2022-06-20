И сказать нечего: грустная Гузеева отреагировала на блокировку ее шоу на YouTube

Программы «Давай поженимся!», «Модный приговор», «Кто хочет стать миллионером?» и другие, размещенные на канале YouTube «Красный квадрат», видеохостинг заблокировал. Формулировка — некое несоблюдение правил, без подробностей.

При этом известно, что держатель контрольного пакета акций данного медиахолдинга Аркадий Ротенберг, как и гендиректор Первого канала Константин Эрнст, оказались под санкциями Запада.

После блокировки шоу многие журналисты и блогеры поспешили узнать у ведущих их мнение по этому поводу. Лариса Гузеева, звезда проекта «Давай поженимся!», и без того не сильно жалует акул пера, а тут и вовсе не захотела говорить с представителями СМИ.

«И что? Что вам еще рассказать? До свидания», — только и услышали корреспонденты ФАН.

Отметим, что Лариса Гузеева в последнее время ведет себя невесело. Из соцсетей у нее почти пропали жизнеутверждающие публикации, а когда СМИ написали про ее поездку в Болгарию с подачей «покинула Россию», она буквально сорвалась на журналистов, заявив, что заслужила отдых после ковида.

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