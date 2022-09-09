«Он и сам пел. Плохо очень»: Агутин высказался о Разине

По словам Агутина, Разин мыслил совершенно искренне. «Он полагал, что это здорово. Не то, что сейчас я сделаю глупые песни с не умеющими петь детьми и мы попадем в десятку. Я не думаю, что он так мыслил. Он занимался творчеством. Он и сам пел. Плохо очень. Его энергия переходила на подростков, которые обалдели. Оказывается, можно петь на сцене и не быть Муслимом Магомаевым. Можно ничего не уметь», — заявил Агутин.

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Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в СССР. Музыкальная команда собирала полные стадионы по всей стране.