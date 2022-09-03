И подол задрала: Каролина Севастьянова в платье с тесным декольте блеснула прелестями

Гимнастка Каролина Севастьянова завершила карьеру сразу после Олимпиады-2012, но по-прежнему пребывает в отличной форме. Девушка регулярно занимается в зале, поддерживая гибкость, и иногда даже показывает кадры с тренировок.

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Но чаще в микроблогах Каролины все же появляются снимки в красивых нарядах. На этот раз девушка показала свой пятничный аутфит. Она облачилась в черное вечернее платье с откровенным тесным декольте, подол которого приподняла, блеснув прелестями. Эталонная фигура Каролины взбудоражила подписчиков – они не смогли пройти мимо и усыпали ее комплиментами.