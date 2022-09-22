«И плакала, и смеялась»: Зепюр Брутян поделилась впечатлениями от премьеры «Мажор 2»

Актриса Зепюр Брутян в четверг побывала на премьере полнометражного фильма «Мажор 2», главную роль в котором сыграл ее супруг Павел Прилучный. После просмотра она поделилась эмоциями со своими подписчиками в социальной сети.

«Посмотрела его на одном дыхании. Я и плакала, и смеялась, сопереживала героям и радовалась за них. Скоро этот фильм можно будет посмотреть на Кинопоиске. Уверена, он вам понравится, никого не оставит равнодушным!» - написала Зепюр.

Премьера второго полнометражного фильма по сериалу «Мажор» состоится на «Кинопоиске» до конца 2022 года. Действия картины будут разворачиваться уже не в Москве, а в Сочи, куда главный герой по сюжету переезжает вместе со своей дочкой Соней.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»