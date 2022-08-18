И ножку закинула: Кошкина в гримерке прильнула пышной грудью к Кузьмину

Актриса призналась, что сходит с ума по музыканту.
Яна Кошкина

Яна Кошкина. Фото: соцсети

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина регулярно посещает различные концерты исполнителей. Накануне она побывала на выступлении Владимира Кузьмина. Она оказалась его ярой фанаткой и смогла пробиться к легендарному исполнителю в гримерку.

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Уединившись с артистом, красавица в мини-юбке уткнулась к Кузьмина своим пышным бюстом и даже закинула на него коленку.

«Ну вот, теперь все узнают, чьи песни на меня действуют как валерьянка на кошку. Без алкоголя пьянею… схожу с ума…», - написала Кошкина.

Яна Кошкина и Владимир Кузьмин. Фото: соцсети

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