И ножку закинула: Кошкина в гримерке прильнула пышной грудью к Кузьмину

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина регулярно посещает различные концерты исполнителей. Накануне она побывала на выступлении Владимира Кузьмина. Она оказалась его ярой фанаткой и смогла пробиться к легендарному исполнителю в гримерку.
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Уединившись с артистом, красавица в мини-юбке уткнулась к Кузьмина своим пышным бюстом и даже закинула на него коленку.
«Ну вот, теперь все узнают, чьи песни на меня действуют как валерьянка на кошку. Без алкоголя пьянею… схожу с ума…», - написала Кошкина.
Яна Кошкина и Владимир Кузьмин. Фото: соцсети