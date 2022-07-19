«И никакого живота не видно»: Алсу предстала в платье макси свободного кроя, скрывающем изъяны фигуры

Алсу уже много лет выступает на сцене. Поклонники не перестают удивляться тому, что за минувшие 22 года она практически не изменилась.
При этом артистка стала мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. Она не продолжает давать концерты и порой появляется на вечеринках у друзей. В свои 39 лет звезда может похвастаться точеной фигурой.
Не так давно Алсу отметилась в летнем платье. Она также любит выбирать для прогулок джинсы, юбки мидакси. На этот раз артистка отправилась на шопинг. Она решила примерить несколько нарядов.
Ей приглянулось мини-платье с бантом в белом цвете. А также струящееся платье макси свободного кроя в оттенке фуксия. Звезда покрасовалась и в таком же наряде в черном цвете.
«Такое прекрасное белое платье. Можно вот так носить. Я люблю много кушать. Вот такие сарафаны вообще обожаю! Абсолютно безразмерные. В них можно много кушать, и никакого живота не видно», — заявила она.
Также Алсу покрасовалась в струящемся платье с одним открытым плечом. Оно также скрыло фигуру, делая артистку визуально более воздушной и хрупкой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, недавно в подобном платье щегольнула Кети Топурия. «Очень красивая», «Шикарные наряды», «Вам все идет», «Без макияжа вы еще милее», «Розовое платье просто шикарное», — стали писать подписчики.