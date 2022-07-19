«И никакого живота не видно»: Алсу предстала в платье макси свободного кроя, скрывающем изъяны фигуры

Алсу уже много лет выступает на сцене. Поклонники не перестают удивляться тому, что за минувшие 22 года она практически не изменилась.

При этом артистка стала мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. Она не продолжает давать концерты и порой появляется на вечеринках у друзей. В свои 39 лет звезда может похвастаться точеной фигурой.