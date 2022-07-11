«Он и не прекращал работу!»: папа Урганта рассказал о планах ведущего

За фигурой ведущего Ивана Урганта внимательно следят зрители, ведь людям интересна судьба любимца, которого сейчас не увидишь на экране ТВ. Проект Первого канала «Вечерний Ургант» был отправлен на каникулы без указания точных сроков возращения на экраны россиян.

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Накануне в Сети появились кадры с Иваном Ургантом во время выступления на мероприятии фонда «Друзья», председателем попечительского совета которого он является. Эти кадры наделали много шума в интернет-пространстве, люди обсуждают, вернется ли ведущий к своим прежним обязанностям в России.

С этим вопросом корреспонденты КП обратились к папе Ивана, Андрею Урганту.

«Он российский гражданин, он русский человек, любит родину и собирается не только продолжать тут карьеру, он и не прекращал работу здесь. Просто по независящим от него причинам закрыли его программу временно», — возмутился Андрей Ургант.

Актер также негодовал из-за коллег, которые обрушились на его сына с «враньем» по поводу отъезда Ивана в отпуск в Израиль.

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