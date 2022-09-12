«И не надо меня сейчас казнить за сковородку!»: Гузеева у плиты по-свойски отвесила щелбан домохозяйкам

Лариса Гузеева нажарила картошечку для домашних, а сама пообещала, к этому блюду она не притронется. Похоже, что ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале следит за фигурой, придерживаясь диеты и правильного питания, в которое уж точно не входит жареная картошка в масле.

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Гузеева предстала у плиты, похваставшись дорогой французской сковородкой. Актриса сразу же оправдалась за кухонную утварь, дав понять, что со стороны ее сковородка может показаться обычной алюминиевой посудиной.