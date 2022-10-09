«И нашим, и вашим, и споем, и спляшем»: стебающего «бегунов» Сабурова вывела на чистую воду Погребняк

Комик предложил русским учить казахский и припомнил те времена, когда в Москве с пренебрежением относились к приезжим на заработки из Средней Азии.

Продюсер Мария Погребняк высказалась по этому поводу в своем телеграме, заметив, что не собирается оправдывать «бегунов», но и поведение самого Нурлана Сабурова вызывает вопросы.

«Это его что ли притесняют в Москве? Он же один из самых высокооплачиваемых стендап-комиков, головокружительную карьеру сделал в России. В Москве, где русских уже давно меньшинство, говорить о притеснениях должно быть стыдно Нурлану. Весной, когда шутить у нас было не к месту, рванул в Америку, помните, как выкручивался там? И нашим, и вашим, и споем, и спляшем», - вывела на чистую воду Сабурова Погребняк.

Она также заметила, что Сабуров говорит свой стендап на русском, то есть выступает для россиян и хорошо на них зарабатывает.