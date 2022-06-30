«И на Марсе будут яблони цвести»: Макеева на Мальдивах пошла на необычный шаг

В конце мая Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Пара познакомилась летом 2020 года на даче у звезды и с тех пор не расстается.

Отметить праздник супруги решили на Мальдивах. Изначально отпуск планировали на 10 дней, но из-за работы пришлось сократить его вдвое. Тем не менее звезда театра и ее муж смогли оставить свой след на райских островах. Они посадили дерево.