«И на Марсе будут яблони цвести»: Макеева на Мальдивах пошла на необычный шаг

В конце мая Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Пара познакомилась летом 2020 года на даче у звезды и с тех пор не расстается.
Отметить праздник супруги решили на Мальдивах. Изначально отпуск планировали на 10 дней, но из-за работы пришлось сократить его вдвое. Тем не менее звезда театра и ее муж смогли оставить свой след на райских островах. Они посадили дерево.
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети
«Я как заядлый садовод, конечно же, не могла не воспользоваться этим! И мы посадили там деревце, и тоже подписали его своими именами, и поставили памятную дату. Возможно, когда-нибудь мы снова попадем на этот остров и увидим, как оно растет и радует всех туристов своей красотой. И на Марсе будут яблони цвести!» — написала Макеева в своей соцсети.
Напомним, ранее Анастасия Макеева решила получить еще один диплом о высшем образовании и поступила на психолога.
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