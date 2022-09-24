«И мне досталось»: Степаненко обиделась на Морозова из-за развода с Петросяном

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал в шоу «Секрет на миллион», что Елена Степаненко обиделась на него.

«Все произошло, когда они разводились. Меня позвали на какую-то передачу, я ничего такого не сообщил там, но Елена тогда меня позвала и сказала, что зря я все это сделал», - пояснил Морозов.

С тех пор, по словам Александра, с бывшей женой Петросяна они не виделись.

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