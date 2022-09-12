«И метро не побрезговали»: Халит Эргенч заснял Бергюзар Корель в трико и плаще в лондонской «подземке»

Бергюзар Корель и Халит Эргенч снова дали пищу для сплетен. В турецких СМИ то и дело обсуждался переезд «султана Сулеймана» в Европу. Якобы Халит Эргенч с красавицей-женой и тремя детьми перебрался в Лондон.

Так, актера из турецкого сериала «Великолепный век» заметили в автобусе. На общественный транспорт пересела и Бергюзар Корель. Актриса не побрезговала опробовать местное метро. В вагоне поезда лондонской «подземки» Бергюзар заснял Халит Эргенч.

Актриса из сериала «1001 ночь» предстала в трико, молочном лонгсливе, плаще в оттенке капучино и кроссовках. В качественно аксессуара - имиджевые очки и горчичная сумка, которую Бергюзар повесила через плечо.

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