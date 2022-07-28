«И Хюррем бы позавидовала»: Пелин Карахан в молочном платье миди щегольнула в кремовых мюлях — хите лета

Судьба улыбнулась Пелин Карахан, когда актриса попала в турецкий сериал «Великолепный век». Благодаря этому проекту, партнерша Бурака Озчивита проснулась знаменитой. Одной из главных в фильмографии Пелин Карахан стала роль Михримах султан — любимой дочери султана Сулеймана и его хасеки Хюррем султан.

На самом деле разница между Пелин Карахан и ее экранной Валиде Мерьем Узерли оказалось совсем незначительной. Обе актрисы, можно сказать, сверстницы, Мерьем старше Пелин всего на год.

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