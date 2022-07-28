«И Хюррем бы позавидовала»: Пелин Карахан в молочном платье миди щегольнула в кремовых мюлях — хите лета

Судьба улыбнулась Пелин Карахан, когда актриса попала в турецкий сериал «Великолепный век». Благодаря этому проекту, партнерша Бурака Озчивита проснулась знаменитой. Одной из главных в фильмографии Пелин Карахан стала роль Михримах султан — любимой дочери султана Сулеймана и его хасеки Хюррем султан.
На самом деле разница между Пелин Карахан и ее экранной Валиде Мерьем Узерли оказалось совсем незначительной. Обе актрисы, можно сказать, сверстницы, Мерьем старше Пелин всего на год.
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Пелин Карахан в молочном платье с разрезами на талии и ультрамодных мюлях покрасовалась в саду. Фото: личный архив
В одном из интервью актриса призналась, что в студенчестве она сталкивалась с безденежьем. При этом после съемок в сериале «Великолепный век» Пелин Карахан обзавелась большим загородным домом. В саду особняка актриса устроила свежую фотосессию.
Она позировала в облегающем молочном платье миди с разрезами на талии. Особое внимание Пелин уделила аксессуарам: она примерила кремовые мюли на шпильке с открытым носом и не забыла про сумку-седло модного синего оттенка. Кстати, такие босоножки как у Пелин Карахан стали хитом лета. Мюли уже второй год на пике популярности у модниц.
«И Хюррем бы позавидовала», «Михримах прямо не узнать! Красавица», «Мне одной кажется, что тут много пластики?», «В роли Михримах она была другой, более естественной», — написали фолловеры.