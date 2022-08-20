И хлипкий пояс не помог: расхристанная Бузова появилась на людях в распахнутой рубашке

Ольга Бузова в своем микроблоге показала кадры из лифта, где постоянно делает селфи. Звезда продемонстрировала наряд в пижамном стиле, рубашку которого не застегнула ни на одну пуговицу – она так и осталась распахнутой, являя миру нижнее белье певицы. Крошечный топ розового цвета едва прикрыл грудь артистки.

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Бузова не так давно вернулась в Сочи. Видимо, так девушка захотела продемонстрировать свой краснодарский загар. К слову, в горах она успела пропасть так, что ее многомиллионная армия поклонников забила тревогу. Но поющая телеведущая как ни в чем не бывало объявилась, но объясняться не стала.