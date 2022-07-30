И это не Брутян: Карпович намекнула на причину расставания с Прилучным

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный нашел успокоение в объятиях Мирославы Карпович. Пара вместе отдыхала, Мирослава нашла общий язык с двумя детьми актера и вскоре они стали жить под одной крышей.

Однако в мае этого года буквально как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Прилучный женился. Но не на Карпович, а на 26-летней Зепюр Брутян. С ней он закрутил роман на съемках второй части сериала «В клетке».