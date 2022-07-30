И это не Брутян: Карпович намекнула на причину расставания с Прилучным

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный нашел успокоение в объятиях Мирославы Карпович. Пара вместе отдыхала, Мирослава нашла общий язык с двумя детьми актера и вскоре они стали жить под одной крышей.
Однако в мае этого года буквально как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Прилучный женился. Но не на Карпович, а на 26-летней Зепюр Брутян. С ней он закрутил роман на съемках второй части сериала «В клетке».
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети
«Папина дочка» тем временем намекнула, что причиной их расставания с Прилучным стала вовсе не актриса армянского проихождения.
Накануне артистка представила публике видео на песню «Кто мы друг другу?». Она спела дуэтом с LYNX. Главные герои клипа – пара, которая сталкивается с кризисом в отношениях. В начале ролика Карпович и LYNX в образе своих героев влюблены и счастливы, а после начинают не только ругаться, но и драться.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Я могла бы все это сказать, но мне дали возможность про это спеть», - отметила Мирослава Карпович.
Фанаты решили, что таким образом Мирослава Карпович дала понять, что стало настоящей причиной расставания с Павлом Прилучным.