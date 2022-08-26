И это мать четверых детей! Самойлова блеснула точеными формами в бикини

Оксана Самойлова регулярно тренируется, благодаря чему потрясающе выглядит. Супруга Джигана, родившая четверых детей, легко может дать фору юным моделям.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
34-летняя блогерша в очередной раз доказала это, опубликовав в соцсети видео из бассейна. В ролике Оксана позировала, надев черное бикини.
«Spa-вечер у нас сегодня. Вечерние процедурки в бассейне. Также вы можете оценить мою форму после тренировок. Видите, сразу пресс прорисовывается», — поделилась она.
Напомним, сейчас Самойлова и Джиган живут в роскошном доме, расположенном в элитном поселке Agalarov Estate. Правда, пара не купила, а сняла особняк.
По неподтвержденным данным, стоимость аренды коттеджа в месяц составляет три миллиона рублей.