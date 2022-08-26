И это мать четверых детей! Самойлова блеснула точеными формами в бикини

Напомним, сейчас Самойлова и Джиган живут в роскошном доме, расположенном в элитном поселке Agalarov Estate. Правда, пара не купила, а сняла особняк.

По неподтвержденным данным, стоимость аренды коттеджа в месяц составляет три миллиона рублей.