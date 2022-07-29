«И двух лет после развода не прошло»: бывший муж Гагариной собрался жениться

После развода с Полиной Гагариной Дмитрий Исхаков начал тщательно скрывать свою личную жизнь. Меж тем, похоже, звездный фотограф не планирует засиживаться в холостяках.

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В своем профиле в соцсети Дмитрий поразил поклонников неожиданным заявлением. Он сообщил, что собирается снова связать себя узами брака.

«Пора бы жениться. Есть кто на примете?» — обратился фотограф к публике.

Фолловеры активно отреагировали на пост.

«Эх, какой мужчина! К такому очередь выстроится»; «Зачем? Не торопись, и двух лет после развода не прошло»; «Обнадежил стольких женщин»; «Тебе нужна только самая лучшая невеста, добрая, спокойная. Такую в Сети не найдешь», — написали они.

Напомним, Исхаков и Гагарина развелись в конце 2020 года. По решению суда общая дочь фотографа и певицы Мия осталась жить с матерью, отец получил право навещать ее.