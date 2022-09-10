И даже не скучает по семье: Галкин в Новой Зеландии наслаждается горными пейзажами на берегу озера

Про соцсети шоумен не забывает и периодически публикует кадры со своих концертов или прогулок. На этот раз он полюбовался весенней природой острова, выйдя к берегу горного озера. Потрогав водичку, муж Пугачевой даже захотел занырнуть.

«Ну вода, кстати, нормальная, можно даже искупаться. Вот такое горное озеро, с чистой водой абсолютно. Ранняя весна на южном острове Новой Зеландии. Красота!» - полюбовался шоумен.

Размеренная прогулка и отличное настроение Галкина, с которым он вышел в Сеть, даже не выдают в нем тоскующего по жене и детям семьянина. Артист не виделся с Аллой Пугачевой и детьми с августа, когда те вернулись в Россию.