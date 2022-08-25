«И давай допекать Леру: «Ах, ты старая, вся прооперированная, такая-сякая»: звезда «Дома-2» — о «разладе» Кудрявцевой с мужем-хоккеистом

Рустам Солнцев встал горой за Леру Кудрявцеву, которой приписывают разлад с 34-летним Игорем Макаровым. Якобы телеведущая успела подустать от возлюбленного. Сама Лера намекнула, что в семейной жизни дрязг у нее нет. И даже появилась вместе с молодым хоккеистом на публике.

Все сплетни решил пресечь и звезда «Дома-2» Рустам Солнцев, дав эксклюзивный комментарий по этому поводу проекту Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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