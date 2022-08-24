И без Венома силен: Том Харди выиграл две золотые медали на турнире по джиу-джитсу

Английский актер Том Харди и без помощи Венома может раскидать противников. На днях он выиграл две золотые медали в открытом британском турнире по бразильскому джиу-джитсу!
44-летний артист участвовал в двух категориях: ги (в полной форме) и но-ги (обычно в рашгарде и шортах). В обеих Том вышел победителем в своей возрастной группе. Запись одного из поединков имеется в YouTube.
Турнир называется REORG Open. Его проводит благотворительная организация, помогающая бывшим военнослужащим адаптироваться к жизни вне армии.
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Напомним, в 2011 году вышла спортивная драма о смешанных единоборствах «Воин», в которой Харди сыграл одну из главных ролей. С тех пор актер увлекается смешанными единоборствами, его часто можно увидеть на тренировках в спортзале.