И без Венома силен: Том Харди выиграл две золотые медали на турнире по джиу-джитсу

Английский актер Том Харди и без помощи Венома может раскидать противников. На днях он выиграл две золотые медали в открытом британском турнире по бразильскому джиу-джитсу!

44-летний артист участвовал в двух категориях: ги (в полной форме) и но-ги (обычно в рашгарде и шортах). В обеих Том вышел победителем в своей возрастной группе. Запись одного из поединков имеется в YouTube.