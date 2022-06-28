«И бабушка тут»: сестра Жанны Фриске засняла кроху дочку во время плавания в бассейне

Жанна Фриске была популярной певицей. Она долгое время была солисткой группы «Блестящие», а потом стала сольной исполнительницей, но рано умерла.
Мало кто знает, что ее сестра Наталья тоже была частью группы, но короткий срок. Она не стала строить карьеру в шоу-бизнесе. В этом году родственница звезды стала мамой.
Примечательно, что теперь Фриске находится в декретном отпуске. Она растит дочку Луну. С отцом ребенка новоиспеченная мама рассталась еще во время беременности. Ей помогают воспитывать наследницу родители. Недавно она провела время у них на даче и повалялась с крохой на пледике на лужайке.
А теперь Наталья поделилась кадрами, на которых она показала дочку. Малышка плавала в бассейне под присмотром тренера. За ребенком также наблюдала бабушка.
«И бабушка тут», — отметила Фриске.
Поклонники восхитились тем, как выглядит малышка. Многие заметили, что она подросла. К слову, Наталья также любит ее купать. Она засняла дочку, которая лежала на животике и дрыгала ручками.
«Ну что за пухлая булочка», «Какая она сладкая», «Смотрится такой крупной», «Уже плавает», «Как вы все успеваете», «Она пошла в вас, глаза красивые», «Ох, какая прелесть растет», «Русалка такая», — прокомментировали кадры подписчики.
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