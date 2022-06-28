«И бабушка тут»: сестра Жанны Фриске засняла кроху дочку во время плавания в бассейне

Жанна Фриске была популярной певицей. Она долгое время была солисткой группы «Блестящие», а потом стала сольной исполнительницей, но рано умерла.

Мало кто знает, что ее сестра Наталья тоже была частью группы, но короткий срок. Она не стала строить карьеру в шоу-бизнесе. В этом году родственница звезды стала мамой.